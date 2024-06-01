【張基焦點】怡昌奇兵進步補中

黎昭昇擺明想於季尾爭取好成績，繼上次沙田泥地夜賽憑「亞洲力量」及「縱橫大進」起孖後，周日田戰亦有爭勝分子，「怡昌奇兵」上仗突如其來，今次力求補中。另外，「綠族豐收」剛戰受制於變化場地，復課狀態無問題，可以一爭。蔡約翰今日強陣出擊，初出馬「神馳」工夫做足；「鴻圖新星」拚後有進步，悉數交由布文操刀，值得重視。

第5場四班1400米，「怡昌奇兵」剛戰冷至189倍，進度卻突然三級跳，受制於13檔才縮到最後跑，入直路卻可以大量收復失地追至亞軍，落後當銳的「金勝名駒」個多馬位，表現明顯進步。復課後工夫做足，埋門頻拍跳，狀態理想，今場對手實力平平，抽7檔比上次好，續用湯普新賠率不會太乏味，可以補中。

第4場四班1200米，「鴻圖新星」於外地做足試閘工夫，剛戰在港初出跑谷草短途，沿途留在後方，入直路只跟馬尾，只輸3個多馬位敗不作準，之後更用王牌未能上陣，埋門馬匹進度理想，轉跑田草1200米更合發揮，此類馬定必想盡快贏馬交代，機會樂觀。

第6場三班1200米，「綠族豐收」無疑本身有喘鳴問題，但剛戰主要受變化場地影響才輸，復課後運上從化打磨，狀態無問題，跑法具彈性跟得鬥得，無馬亦可以擺前走，由何澤堯接手，發揮不用擔心，馬房鬥志如虹，照計贏面甚高。

第7場四班1200米，「神馳」馬主罕有地透過名牌馬販入貨，此駒外地試閘走勢好，來港後早期試閘演出可人，埋門幾課閘卻示人以弱，有心收藏實力，其實本身進度理想，擺明操好十足才跑，今場有不少名氣馬在陣，臨場賠率不會太熱，有權一鳴驚人。