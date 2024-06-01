【論戰天下】浪漫勇士技勝一籌

S3-1：第74屆安田紀念賽周日在東京競馬場舉行，「浪漫勇士」又抽到幸運7檔起步，其實力相信大家馬迷都好清楚，唯一不明是其經過由10月遠征澳洲至今的連場硬仗，體力能否仍可保持，如一切正常奪標呼聲仍高。

日本主隊最強不離「匯兩川」、「秀逸小島」及「神志勇進」，前兩駒是今場6匹曾勝出一級賽的馬匹之二，「匯兩川」剛戰維多利亞一哩賽換武豊直路塞車無騎過，由10檔移回5檔是否可早點突圍？後兩駒各自第3次挑戰安田紀念賽，過去兩屆均是「秀逸小島」先過終點，雖然今場抽到17檔起步，但正好用回以往留前鬥後最佳跑法，前年同程富士錦標便用這一招力擒「神志勇進」，其父「大和主將」當年亦是第3次挑戰安田才坐正，希望川田將雅取位順一點。「神志勇進」過去兩屆安田前跑讀賣盃都好，但到正本戲又失手，上場除眼罩效果甚佳，倘場地偏黏對其機會亦會提升，莫雷拉壓陣比日本騎師點都較有信心。

法國打吡捧齋月

S4-1：「齋月」今季復出先贏兩場，上次法國二千堅尼全程外疊望空，既不主動領放，亦不找更佳位置，轉彎早望空未能埋尾跑第5名。查父系Le Havre是2009年法國打吡冠軍，母線亦有哩半氣量，今次增程且回師尚蒂伊一定更合腳法。赫健輝今季失去兩匹王牌，其中一匹「大石」正是上屆亞軍，「齋月」續配黎敏滔，排大外檔可驅使其早段更積極搶前，放到固然好，否則跟到二三位亦好跑。

費伯華出3匹，「同工之妙」配紀仁安；巴米高則續策「益智玩意」，「同工之妙」是「海都之星」子嗣，「益智玩意」上場返主場加頭罩重拾應有水準，其父「新桂」亦是法國打吡冠軍。「快飆升」陣前由Wathnan Racing購入，順理成章由主帥杜俊誠策騎，上次蘇理斯錦標輕勝，變化地出色不容忽視。