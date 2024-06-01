【進階選項】嫡愛心重現威勢

周日戲碼十足，下午先有日本安田紀念賽，之後本地11場黃昏賽再加完場後的法國打吡大賽。麥道朗夥拍「浪漫勇士」衝擊安田，這位當時得令的悉尼冠軍騎師，目前在全球最佳騎師排行榜亦以94分遙遙領前，比第2位的布宜學多出54分，當然英國大賽如火如荼，相信彼此會拉近距離。麥道朗騎功出眾無人異議，偏偏仍有弱點，並非所有馬都能輕易駕奴交出好表現。

第9場「嫡愛心」是一匹演出極準繩賽駒，但季內名次最差3場全由麥道朗經手，唔夾就唔夾。今次賽前由艾兆禮接手試兩課閘，埋門一課泥閘大外欄撲上勢頭極猛，本身實力與「賢者無敵」根本相差不遠，難得對方剛贏大賽加分加磅，「嫡愛心」反受讓12磅，蔡約翰爭冠機會微，季尾主攻高獎金大賽，鬥志鮮明。

沈集成馬房剛周三連場出擊可惜欠運，周日越洋配合準馬王派8駒上陣，第4場打王牌「知道長勝」可留意。雖然排位後又抽到大外檔，但既然賽前準備工夫做足，亦無理由退縮。季初已經兩捷，雖然升上三班捱打，但亦在谷草上名。回降第四班後，前仗黃智弘直路上操控似有難度跑獲第5，上場谷草外檔縮後掟出外欄，於全日利放跑道用武無地。今次賽前從化連試3課閘，季尾仍辣操情況罕見，最重要上陣終於除去眼罩，贏馬時毋須配件。預計今組最有前速仍是內檔「佳運發」，只要周俊樂有決心出閘畀兩步上前，便可得到贏馬時形勢。