【三重彩地帶】2000米1檔「合」心水

第1場五班2000米，這個路程起步不久就要轉彎，排內檔着數得多，低班馬非庸即劣，情況更加明顯，季內五班同程舉行過3次，9個三甲席位1至3檔佔了7席，另外兩席則排5、6檔。今場馬膽揀排1檔的「國大合」，季初首跑同程即勝，近況理想，希威森贏過亦合拍，萬事俱備。

田泰安近期先後替「符號」及「喜悅一生」建功，但卻初騎「怡昌勇士」，3駒俱排6檔或以內，一併拖腳免得捉錯用神。「上市魅力」上場谷草2200米入Q，長力有證明，今次5檔亦理想。

第4場四班1200米，「佳運發」之前連場在強組獲亞，上次終於坐正，今次對手比剛戰更弱，排1檔形勢大好，希斯新勝馬再出上名率近五成，複膽四平八穩。

「揚揚大道」上場沿途外疊敗不作據，今次8檔亦不算理想，然而田泰安贏過留放心中有數，變化地曾兩捷，若然有雨跑高半班。「水龍頭」上陣初期已露走勢，惟部署緩進，近期贏從草閘操練漸見肉緊，換上葉廐頭號殺手鍾易禮，小心為妙。「知道長勝」近況稍沉，惟今季兩勝四班，計能力冠同群，跑番八成力足言惡。「全城帶勝」上場五升四繼續入位，4歲馬進步中仍可憧憬。■海東