【J臣研究所】嫡愛心可本利歸還

記得上季6月左右，投注額開始大跌，唔少人歸咎係跑黃昏馬問題，而筆者當時已講未必關黃昏馬事，畢竟現時要賭又唔使入馬場，一部手機在天南地北都可以落注，結果今季跑日馬情況一樣，投注額都係跌，主要係唔少人假日轉到內地消費，而某牌子手機應用程式喺內地亦不能使用馬會投注App。無疑真係少咗人賭馬，但真正投注額跌嘅原因，係因為核心馬迷減少，新血缺乏，呢點馬會清楚不過，唔再多講。

講番黃昏馬，筆者及家人都十分喜歡，因為食完中午飯可以行陣街再入場睇馬，喺馬場食個自助餐，夜晚9點多走人，仲可以舒服睇場波，如果同足球做到協同效應更佳，馬會不妨同啲商場合作吓，咪留得住香港人留港消費賭馬仔囉！

筆者唔忿氣，點都要買多次「嫡愛心」，上次重點推介呢隻馬而唔揀「賢者無敵」，係因為前仗總場次565，「嫡愛心」喺外疊蝕晒位衝得比「賢者無敵」更勁，但點都估唔到佢上次喺變化地不願展步，實力大打折扣，撞正隻「賢者無敵」識跑爛地一來一回，就算開跑前「嫡愛心」被人落重飛變啡燈都熱倒。睇番天文台預告今日僅有驟雨，埋門「嫡愛心」連課大閘谷到行，受讓主要對手多磅兼排1檔，今次可以本利歸還。

「嘉應高昇」計實力肯定係怪獸，但3歲仔初上分級賽大舞台，未必即時夠班老虎跑。「綠族無限」及「威力奔騰」上場同樣輸不利後上變化地，今場也有贏馬機會。