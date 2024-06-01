【耀眼精選】良駒好友冷味十足

季內首次黃昏賽事戲碼極之豐富，上下半場都有越洋賽事，下晝先嚟轉播日本安田紀念賽做頭盤，夜晚有法國打吡做宵夜。

呢次香港跑11場本地黃昏賽，雖然幾場高班賽出馬只係得個位數，但係馬少有馬少嘅樂趣，起碼減少陣上擠碰意外，各駒嘅客觀條件更為公正，純粹實力比併，理論上較易出現優勝劣敗賽果，對於求穩陣，馬仔當波玩嘅朋友，係最佳嘅投注場合。

至於鍾意捉冷門嘅朋友，今次幾場高班賽都應該唔啱你哋胃口，反而幾場四班賽似乎係出擊場合。臨近煞科，終於見番過往熟悉嘅季尾模式，賽果一係熱到你唔想買，一係冷到你唔信，就算你手上有一套將馬匹實力量化成數值嘅計分系統，都未必捉到。近期先後就有「好好紛」、「大浪圖田」、「光明傳承」、「旌鷹」、「美麗邂逅」等爆冷，亦有「怡昌奇兵」呢類超級巨冷入位，睇到臨場跑道形勢同有跟開會中到「好好紛」同「大浪圖田」，但後面幾隻就冇路捉，唯一共通點都係跑四班賽事，反映呢個集新舊老弱嘅班次係爆冷溫床。

第4場四班1200米，文家良嘅「良駒好友」上場直路賽就算力弱都冇轉腳，今仗改爭需要轉彎嘅1200米，有冷味。