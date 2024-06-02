【分秒在握】突破有無限可能

今季黃昏賽第一炮，呂健威強陣而臨，看來有心獨據榜首，不過在兩場三級賽，伍鵬志亦派出強兵，看來會有一番龍爭虎鬥，其中第9場的「綠族無限」，上回首次挑戰一級賽，平磅下居然亦追回第3名，今次負輕當然不可小覷。

伍鵬志今季兩匹質新精兵「錶之銀河」及「綠族無限」，分別出爭兩項三級賽，由於係讓磅關係，兩駒均毋須負重磅，其中「綠族無限」只負115最輕磅，機會更為突出。其實此駒係短途中的後上馬，今季頭兩仗取勝均贏田草1200米，而兩次均由尾列追上反勝對手，末段時間分別係22秒5及22秒2，爆發力非同小可。

雖然升上一、二班後，「綠族無限」一度看似遇上樽頸位，但細心察看此駒賽績，季內7戰悉數不勝有位，尤其上仗於一級賽跑獲季軍，表現就更令人有驚喜。正如大家所知，香港的一級賽跑平磅，因此「綠族無限」上仗出爭主席短途賽，係蝕分甚多的一駒，但馬匹未有退縮，縱使步速不算快，但馬匹末段仍奮力追回季軍，壓倒「威力奔騰」及「嫡愛心」，表現絕對有驚喜。況且計一計數，上仗「綠族無限」縱使平磅亦較先過終點，「威力奔騰」及「嫡愛心」今次要讓其2磅，「綠族無限」的優勢自然更大。至於上仗贏馬的「賢者無敵」，今次要讓「綠族無限」14磅，季尾體力因素影響甚大，相信「綠族無限」會佔上風，今次因負磅因素而令班德禮有機接手，相信鞍上人必會好好把握這個難得的機會。

■長風

第9場 7綠族無限 6嫡愛心

9嘉應高昇 2賢者無敵