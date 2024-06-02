【東京直擊】CEO抵東京 點出港隊3匹勁敵

「浪漫勇士」與「遨遊氣泡」今日出戰日本安田紀念賽，除咗兩匹香港代表嘅團隊之外，馬會CEO應家柏先生及主席利子厚先生亦親身到當地打氣。

此外，應家柏對於安田呢場1600米一級賽亦有心水，預期早段步速偏快。「浪漫勇士」上仗在未盡合腳法的場地上角逐，最終仍能憑無比鬥心取勝，但也因此而耗力不少，今日牠能否揚威日本的關鍵，在於馬兒是否已恢復過來，麥道朗將續為此駒執韁，雖然縮程角逐，並須作客挑戰日本一哩佳駟，但排得7檔形勢有利，是頭馬及三甲首選。

「遨遊氣泡」上仗角逐冠軍一哩賽成功重拾勇態，跑獲季軍，雖然今仗排15檔起步，但此駒抵達東京後，在晨課操練中予人甚佳觀感，而潘頓亦對爭勝機會表示樂觀，將具贏位機會。

一眾主隊馬當中，「神志勇進」應是機會最為樂觀，此駒在香港一哩錦標以第4名過終點，上仗復出即以壓倒性姿態攻下二級賽讀賣盃，位望甚濃。「秀逸小島」上仗在讀賣盃演出有進，只負於「神志勇進」蹄下得亞軍，此駒去年於安田屈居亞軍，相信今次應可再度交出上佳表現，在此可望入圍。「匯兩川」去年角逐香港一哩錦標得季軍，其後征戰杜拜草地大賽跑獲亞席，上仗出戰維多利亞一哩賽時起步失機，沿途亦曾一度未能望空，落敗情有可原，在此具一定三甲機會。