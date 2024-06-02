今日兩場三級賽 CEO心水大放送！

今日舉行季內首次黃昏賽，第8場1600米三級賽獅子山錦標，馬會CEO應家柏先生預期步速中等偏慢。

「錶之銀河」早前大幅增程角逐打吡，結果跑入亞席，其後進軍冠軍一哩賽，跑至最後150米未能進一步加速，最終得5五名，今仗由何澤堯策騎，應是今賽勝望及位望最高的一駒。

「禪勝輝煌」在香港經典盃跑獲亞軍，其後在打吡大賽得第6名，上仗縮回一哩途程角逐，順利奪冠，今仗有望跑入一席位置。「美麗同享」前仗二級賽主席錦標力克「永遠美麗」而掄元，上仗出爭冠軍一哩賽只以第7名過終點，但本身實力不止於此，雖然今仗須負頂磅，但仍具位望。

第9場1200米三級賽沙田銀瓶，預期步速偏快。「賢者無敵」上仗在主席短途獎打開一級賽勝門，上星期試閘以首名衝線，走勢悅目，今仗排2檔起步，早段應會佔取有利位置，具上佳奪冠及入位機會。

「維港智能」在日本高松宮紀念賽跑獲季軍，上仗則居「賢者無敵」之後得第7名，今次仍有望跑入三甲。「嘉應高昇」潛藏尚未盡露，迄今6戰取得4冠2亞，雖然今仗蝕8分上陣，但此駒甚具潛質，有力再次交出亮眼表現。「綠族無限」上仗在主席短途獎不敵「賢者無敵」得季軍，今次只須負115磅輕磅，排得好檔之下亦可闖入一席。