【戰況R8】伍鵬志力克威哥起孖！一來一回當2W！

第9場三班1600米獅子山錦標，兩大爭馬房單打獨鬥，希威森騎住新勝的呂廐馬「禪勝輝煌」直路率先出頭，睇個勢似可以帶到，但入面何澤堯騎住伍鵬志匹「錶之銀河」，唔放棄力追呀，拉士一步希威森「禪勝輝煌」甩腳踏，以鼻位影相輸畀「錶之銀河」，原本今日兩位均60W打成平手，呢場Pierre影贏之後，以61W壓住60W呂健威，呢場榜首W係一來一回當兩場計，唔知對日後冠軍練馬師係咪起到關鍵作用呢？是場跑第3則為東廐馬「美麗同享」。

起孖贏到34W嘅何澤堯，話好享受騎「錶之銀河」，呢隻一匹好有質素嘅馬，之前跑冠軍一哩賽面對變化地都唔係落後「金鎗六十」好遠，今日場地啱佢，而佢話隻馬都值得贏返場G3，今場佢揀入面衝時，希威森坐騎內閃，都少少影響到佢，慶幸最終都贏到。

伍鵬志指「錶之銀河」現時學識放鬆，知道最後400米發力，但心智仍未夠成熟，現時臨場都會有汗濕，而馬主喺馬圈投資好多，值得贏場三級賽。而Pierre 表示搵何澤堯係因為佢有騎「金鎗六十」嘅經驗，所以今次搵佢騎「錶之銀河」，而「錶之銀河」下仗將出戰月尾1800米精英碟。另外，佢都話今場都贏得驚險，因為衝得好勁時，「禪勝輝煌」都有少少內閃。此役跑第4的廐侶「神虎龍駒」則會跑1400米精英盃。

第8場賽果：4-8-1-3

二重彩賽果：4-8(最後賠率6.3)