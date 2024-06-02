【賽後報告】賢者無敵捧完G1跑包尾 獸醫話...

是日賽後報告撮要：

第1場：「怡昌勇士」氣管內有很多血。賽後，班德禮報告，「神舟飛駒」全程走勢欠佳，直路上內閃，走勢令人失望。「綠登」即將前往馬場出賽前被發現失去左前蹄的包裹物料，而該些物料為獲批准釘甲的一部分。由於未能在開跑前重新裝上馬蹄包裹物料，小組按照獸醫意見著令此駒退出此賽。

第2場：被查詢有關「瑪瑙」的進步表現時，練馬師羅富全表示，雖然此駒季內表現令人失望，但於5月16日的試閘中以首名過終點，表現令他鼓舞。他說，他認為此駒是日負119磅的輕磅上陣，以及於早段及中段沿途在賽事步速較標準時間慢的情況下居領放馬外側競跑，均有利發揮。

第3場：被查詢有關「全神貫注」的進步表現時，助理練馬師姚浩豐確認，由於此駒於5月28日試閘時能夠領放而表現良佳，他指示霍宏聲讓此駒上前領放。他說，此駒是日能夠居前競跑，有利發揮，以及適合降班角逐第五班賽事。他又說，此駒上仗角逐第五班賽事時走外疊，不利發揮。

第4場：賽後，蔡明紹報告，「全城帶勝」在直路上受催策之際斜跑，他認為坐騎陣上欠缺集中力。

第5場：「良田福星」布文因未有於規定時間或之前抵達亮相圈，被罰款2,000元。霍宏聲「時時如意」因未有於規定時間或之前抵達亮相圈，被罰款2,000元。

第6場：「高進明駒」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第7場：賽後，霍宏聲表示，當坐騎自700米處起開始墮退，他對坐騎有疑慮，儘管他在直路上能夠繼續力策坐騎，但坐騎對催策毫無反應。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。由於這已是「大英才」第2次出現類似走勢，此駒須通過必須包括額外診斷評估的獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第8場：「安遇」步後不久在「禪勝輝煌」與「中華盛景」之間受擠迫，當時「中華盛景」在「神虎龍起駒」內側緊迫競跑。自1100米處起在沒有遮擋下走外疊。小組認為此駒的表現難以接受。「安遇」必須連續多次試閘及格，並且通過必須包括額外診斷評估的獸醫檢驗後，才可再次出賽。

被查詢有關他騎「禪勝輝煌」末段的騎法時，希威森表示，坐騎在直路早段外閃，因此他須於接近200米處時修正坐騎。他說，坐騎在200米處至100米處之間略為向內斜跑，因此他於接近100米處時須再次停止催策及修正坐騎。他續說，當他於末段力策坐騎時，他的左腳脫出腳踏，儘管他告知小組他能夠繼續用力推策坐騎至終點，他仍因腳部脫出腳踏而略受阻礙。小組告誡希威森，只要情況許可，他須確保他的腳牢固地套在腳踏內以免類似事件再次發生。小組其後檢查希威森的腳踏，認為狀況良好，並無發現任何問題可導致他的腳脫出腳踏。

第9場：賽日早上被小組按照獸醫意見（左前腿不良於行）著令退出。賽後，布文報告，儘管坐騎在400米處至300米處之間受困而未能望空，但其後對催策的反應令人失望。他又說，他認為坐騎或已屆歇暑休賽的時候。練馬師賀賢表示，「賢者無敵」在是賽前的表現令他滿意，尤其是於5月24日在從化試閘時表現良佳。他又說，他能為此駒令人失望的表現所提供的唯一解釋是此駒在直路早段受困時失去步韻，不利發揮。賀賢確認此駒在是賽後歇暑。

被查詢有關他於「綠族無限」轉直路彎時及直路早段的騎法，以及是否可選擇讓坐騎較實際更早推進至「勝不驕」外側時，班德禮表示，他獲指示試圖讓坐騎在馬匹之間推進上前，因為坐騎曾在此跑法下表現最佳。他又說，儘管有機會移至「勝不驕」外側，但他考慮到策騎指示，遂在400米處至300米處之間堅持在「勝不驕」內側取位，其後該空位消失，他繼而開始將坐騎移至「勝不驕」外側。他進一步表示，坐騎在他試圖將其移至「勝不驕」外側時內閃，因而未能在該駒外側望空直至過了200米處後，坐騎其後以勁勢衝刺。練馬師伍鵬志確認所發出的指示，並表示有關指示是基於此駒曾在此跑法下表現最佳，尤其是此駒於1月21日取得最近一次頭馬時在直路上在馬匹之間上前。伍鵬志對班德禮的處理方法表示滿意。

第10場：潘明輝報告，「鴻圖高星」在直路上內閃，趨近200米處時在一段途程上不願移至外疊。