衝出南非 再度遇見報爭愛爾蘭冠軍錦標

隨住歐盟早前宣布檢疫解鎖，南非馬匹得以重新直接進口，據報導「再度遇見」(See It Again) 與「雙倍勝」(Double Superlative) 兩匹同主佳駟獲得邀請，大有機會出戰9月14日於李奧柏舉行之愛爾蘭冠軍錦標。

兩駒馬主Nick Jonsson透露，起初愛爾蘭馬會接洽，肴望邀請「再度遇見」參戰愛爾蘭冠軍錦標，但隨着「雙倍勝」新勝大都會錦標出色表現，他計劃將會派遣兩駒結伴成行，雖然暫時仍未知道檢疫或航班安排，南非馬匹在相隔多年後得以重踏世界馬壇，成行機會甚高，但仍需視乎餘下馬季各項大賽表現，包括兩駒已報名本周末將會轉播來港之金挑戰大賽。

「再度遇見」練馬師羅拔時盛年曾經榮膺英國冠軍騎師，歐洲贏過無數大賽，早於1988年憑Indian Skimmer贏過愛爾蘭冠軍錦標，相隔多年若能以練馬師領軍到訪別具意義，況且「再度遇見」與「雙倍勝」兩駒父系「好事成雙」(Twice Over)，2010年曾於是項錦標得第3，如兩匹南非子嗣落實參戰，當然期望帶來突破。