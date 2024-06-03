尚蒂伊大賽重響勝鼓 真強計劃年底再征港

馬會雖然尋晚只係轉播咗法國打吡大賽，但呢日尚蒂伊馬場舉行嘅賽事，就有唔少分級賽舉行，而先後來港作賽嘅「真強」同埋「譽滿杜拜」，更加同場競逐，於2400米嘅二級賽尚蒂伊大賽碰頭。

今屆尚蒂伊大賽只有7駒出戰，費伯華佔咗3駒，最終更加包辦連贏，由紀仁安策騎「真強」大熱掄元，不過贏馬過程並非容易，與巴米高策騎藍營旗下Marquisat，臨門叮噹馬頭鬥得難分難解，最終以鼻位險勝，而馬昆策騎嘅「譽滿杜拜」就跑第3。

香港瓶得主「真強」返國熱身一場跑第2後，隨即轉戰杜拜司馬經典賽無功，Wertheimer 家族旗下賽馬顧問Pierre-Yves Bureau解釋，行色匆匆加上對手太強緣故，休息復原之後，今仗終於成為季內復出首場勝利，而年底衞冕香港瓶，亦會成為此駒終極目標。

至於同場跑第3名之「譽滿杜拜」，亦是在敗走女皇後改於法國復出，並且再度上試2400米，而身為馬主Mohamed Obaida賽馬顧問之魯賓遜，表示此駒早前於女皇盃的表現，由於落腳變慢，看來過往擅長的2000米已經嫌短，將會部署年底第4度來港出戰，改攻2400米香港瓶，屆時大有機會再與「真強」一決高下。