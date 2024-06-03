想做鍾易禮2.0？馬會招募新一屆賽事見習學員

香港賽馬會賽馬人才培訓中心旗下的見習騎師學校即日起招募新一屆賽事見習學員，讓年輕人馳騁夢想。無論渴望成為騎師、策騎員，還是釘甲匠、馬術事務助理或獸醫事務技術員等崗位，都可於2024年7月5日或之前報名。賽事見習學員培訓計劃獲國際認可，為賽馬業界培育下一代新秀。

馬會賽馬事務執行總監夏定安表示：「馬會致力培育賽馬人才，並為各種培訓計劃提供資源，鼓勵更多年輕人加入賽馬業。今年的招募進一步凸顯馬會矢志持續栽培賽馬人才，推動香港世界級賽馬。」

投考賽事見習學員必須年滿15歲，並完成中三或以上課程。投考人士毋須具備策騎經驗，不設身高限制，見習騎師和策騎員的體重參考指標則約為105磅和125磅。見習騎師學校鼓勵勤奮、態度積極主動，以及熱愛體育運動和有運動天賦的人士投考。

見習騎師學校的騎術教練將於7月及8月舉行策騎和體能測試，挑選具潛質的申請者參與體驗營。當中表現最優秀的25位申請人將獲取錄加入培訓計劃。馬會賽馬人才培訓主管暨見習騎師學校校長陳念慈鼓勵熱愛賽馬業的年青人投考賽事見習學員：「賽馬人才培訓中心提供的訓練不僅培育騎師及策騎員，更裝備學員投身賽馬業界其他重要崗位，包括教練及釘甲匠等。」

見習騎師學校推行雙軌教育制度，課程結合綜合知識及在職培訓，確保學員不但獲得全面教育，還能擁有不同的技能以滿足各種崗位的需要。學員修讀的課程內容廣泛，包括騎術、馬房管理、體能訓練、財務管理及傳統學科等。此外，賽事見習學員將有機會獲派前往海外受訓，體驗不同文化，擴闊國際視野。

騎師鍾易禮於2017年加入見習騎師學校成為賽事見習學員，經過不到兩年的見習騎師生涯後，於2024年5月在香港贏得超過70場賽事，畢業晉身大師傅之列。他感謝見習騎師學校提供全面的培訓計劃，包括他在南澳洲近3年的海外訓練：「馬會有系統的訓練和對我的信任，幫助我在賽馬業找到一條符合自己興趣和能力的理想出路。學校的世界級教練為我的良師益友，引領我成為一名具競爭力的騎師。」在完成培訓課程後，畢業學員將獲取等同香港學術及職業資歷評審局評核的第一級至第三級認可資歷，提升他們的競爭力。