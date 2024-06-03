【賽馬以外】冠軍之爭 用人成關鍵！

純計啱啱禮拜日黃昏賽出馬陣容，相信大部分人都覺得呂健威可以升上榜首，點知最終嚟個反高潮，威哥係就係憑「安康萬里」攞到今季第60W，卻有「傑出漢子」、「遙遙領先」、「禪勝輝煌」搏失跑第2名，反而伍鵬志就有「獎金大少」、「錶之銀河」一齊贏啲啲，結果贏2比1，仲有1場領先優勢，真係估佢唔到。而尋日賽果亦證明，今季冠軍練馬師之爭，用人絕對係關鍵。

尋日最精彩嗰場自然係G3獅子山錦標，最後200米呂健威嘅「禪勝輝煌」仍有領先優勢，但伍鵬志嘅「錶之銀河」卻從後追上嚟，幾乎一齊衝線，結果後駒僅僅贏過鼻，一來一回下，呢場頭馬隨時決定今季冠軍練馬師誰屬，你話唔重要就假。對呂健威嚟講，咁樣輸固然可惜，更慘嘅係睇番啲衝線相同埋賽事片段，原來「禪勝輝煌」騎師希威森終點前幾步甩咗腳踏，幾乎失去平衡，結果就係輸呢一步冇咗場頭馬。所以去到呢啲爭冠關鍵時刻，用人策略真係唔可以有閃失。

呢個時間先讚一讚伍鵬志，如季初掟甩一條街，到季中都仲係領先一段距離，去到最近幾星期畀呂健威追到氣咳甚至平手，通常被人追嗰位喺季尾比較蝕底，氣勢不如人嘛。況且單眼佬都知伍廐啲馬頭半季用得幾盡，季尾啲質新馬進度唔算太好，只能捱打，通常呢啲環境，追人嗰個點都着數啲，但伍鵬志仍然保持冷靜，沉着應戰嘅態度，絕對唔似一位第2年從練嘅倉主。

睇番伍廐尋日兩W，用人都有啲心思，「獎金大少」開始跑近，尋日立即由湯普新換咗畀艾兆禮，後者一向擅長跑放頭馬，加埋又係輕磅騎師，呢個配搭絕對係計過度過，結果真係贏啲啲。至於「錶之銀河」就更見心思，同場呂廐嘅「禪勝輝煌」上場由何澤堯建功，但今次孭116磅，Vincent肯定造唔到磅，而「錶之銀河」又冇得用薛恩，伍鵬志就搵咗擅長騎後上馬嘅Vincent，果真一拍即合，佢就講明下場1800米G3精英碟都係原班人馬出擊，呢啲咪叫部署囉，有時贏就係贏呢啲細節位。再講多啲用人，伍鵬志今季同騎師榜首兩名嘅潘頓、田泰安合作贏馬最多，亦同今季常有佳作嘅艾兆禮攜到攞到11W，絕不簡單。

咁呂健威又點呢？其實最近佢追極都仲係爭啲，的確同希威森有啲關係，好似早排先有「開心寶寶」、「龍之輝」大熱搏失，最後都要搵潘頓先補中，然後尋日嘅「禪勝輝煌」就甩腳踏輸，喺季尾爭冠要求零犯題嘅環境，威哥呢幾場頭馬真係好傷。嚟緊仲要11次賽事，以呂健威近輪同潘頓合作嘅成績，相信威哥應該都要借助呢位冠軍騎師，如何為自己馬房搵到啱用嘅好手出擊，應該係季尾冠軍練馬師之爭嘅決勝負因素！

■山無陵