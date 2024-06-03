安仔剛剛牛一 有位騎師周三正日生日！

6月初有兩位騎師係壽星仔，田泰安剛周一（6月3日）度過34歲生日，至於華將陳嘉熙，則於今周三（6月5日）迎接30歲生日，今次谷草夜賽，兩位牛一騎師都有好馬揸手，好似田泰安有「紅海勁」、「愛馬善」、「背背龍」及「都靈勇士」等勇銳坐騎，至於陳嘉熙雖然只有一匹坐騎，但第9場「鈁糖武士」與其極為合拍，返首本路程谷草1200米，各位不妨跟進。

剛周日黃昏賽，田泰安憑「瑪瑙」、「鑽石星空」同「嘉應高昇」取得3W，頭馬數字衝上76W，臨近生日真係堅旺！今次谷草夜賽，安仔又有8匹坐騎，不乏機會分子，相信過完生日也可保持旺勢，向80W進發。

第6場四班1650米，文廐「紅海勁」今季曾在同程4度上名，跑此程耍家，因此上仗轉跑田草只得第11名，唔使太過介懷，田泰安賽前親跳一課，未勝馬戰意百分百，今排1檔有利發揮，有望勝回一仗。

第5場同屬文廐的「都靈勇士」，前仗於安仔胯下於四班谷草一哩取得首捷，上仗跑第5名都唔差，埋門同樣見安仔快試，試到準要穩穩陣陣執今季第2捷。

第4場四班1200米，巫廐4歲馬「背背龍」已跑起勇態，上仗與大勝馬「砂漿金剛」齊入三甲，跑得季軍亦佳。睇番巫廐有「浪漫老撾」、「加州德至」等打疊上名，證明此廐馬擅長連拚，既然「背背龍」進度踏上正軌，可放心追多次。第8場三班1200米的「愛馬善」，已連續3仗跑田草入圍，今次轉戰谷草，恃級數反客為主，鄭俊偉差一場非五班賽頭馬就畢業，睇吓安仔幫唔幫到練者上岸？

至於方嘉柏愛徒陳嘉熙的尾場坐騎「鈁糖武士」，上場跑嫌短的谷草1000米，走入內欄追未算太暢順，只輸一個半馬位不俗，增程返5捷路程谷草1200米，機會扳升，可為自己炮製生日禮物呢！