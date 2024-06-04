再咁贏落去 全哥今季會唔會做番六爺？！

雖然羅富全今季成績有點回落，只因近季旗下馬拚得多，要訓練新血接棒有關，最近羅廐不少3、4歲質新馬納入正軌，最近有3歲「天天同樂」操好初出連勝，又有4歲「凱旋時光」上周夜泥初戴眼罩取得季內第2W，甚至剛周日5歲「瑪瑙」亦復甦贏馬，全哥已連勝3期，頭馬升至41W！今次谷戰派5駒必繼續進取，「勁無敵」居五班佔利、3歲馬「五福星」上仗初上名進步及「獎星」勇況保持，此3駒均值得重視，全哥有望再添頭馬贏取馬迷掌聲！

除了連勝3期，羅富全近7期贏6期，擺明現階段全力開火，馬季尚有個半月才煞科，全哥肯定最想替廐內未勝馬贏番場交代，今次將王牌用在「勁無敵」及「五福星」身上，戰意鮮明。

第1場五班1000米，「勁無敵」4歲質新馬上季出道後主攻谷草短途，可惜多次拚近未勝，惟減分已多下，現居五班有力反彈。上仗改戰田草1200米只得第8名，隨即重返前仗入Q路程，睇番前仗放頭跑而直路維持勁勢，僅被「謙謙君子」一駒追過，只輸馬頸位飲恨獲亞，反映能力，本身4歲仍有進步空間，是時候贏番次。

第3場四班1200米，「五福星」3歲馬於今季2月初出，頭4仗跑過田草1000米、1200米及1400米，熱身充足後上仗5月中初次轉場跑谷草1200米，於田泰安胯下沿途跟前跑，結果首次上名跑獲季軍，可見擅跑急彎，今鎖定目標續配安仔再攻同程，操足可期進步，有力出頭。

第5場四班1650米，「獎星」自購馬上季在港插三班初出，經過一段時間適應，終在季中漸漸跑起狀態，3月尾評分減至40分落五班出擊，結果順利勝回一仗，其後重返四班多次追近，演出忠心，尤其上仗即使排12檔劣勢，於潘明輝胯下力追3駒，幾近並排鬥衝，最終只輸半馬位獲殿軍，反映近況仍勇，相信輝仔今次會繼續搏甩髀，助全哥贏馬兼贏馬迷掌聲！