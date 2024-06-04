沈集成收拾揚威日本的興奮心情，重投本地戰線，練者季內谷戰成績亮麗，與方嘉柏同以28W平手並列頭位，力爭成為今季終極谷草王，周三晚返港督師隨即配合一手重兵部署，必圖乘勝追擊，積極爭取頭馬進帳。

雖然沈集成5月攻勢略為放緩，惟谷戰成績依然標青，於對上一次跑馬地夜賽屯重兵，8駒出戰成功起孖，今期夜賽繼續強陣力爭佳績，其中兩駒一併交由鍾易禮減磅出擊，值得優先憧憬。

夢照發重返勝途

第2場「夢照發」鍾易禮一連兩仗執韁，人馬首仗合作得亞，已經發揮預期效果，無奈大長途馬賽程局限出路，上場選擇縮程改跑1800米，證明路程勉強，敗績可以抹去，今次重返勝途谷草2200米，乃今季四班壓軸大長途賽程，當不會錯過最後爭勝黃金機會。

周俊樂停賽，尾場嫡系坐騎「財駿」亦由鍾易禮接手，目前60分跑四班負重磅甚不利，正如前仗勝後上場再出便告落敗。沈集成曾表示「財駿」負重磅會構成阻力，趁住季尾三班編組對手並非太強，一於向難度挑戰，以態補質孭輕磅爭取佳績，亦難以輕視。

此外，第3場首次上陣即由潘頓出戰之「包裝猛將」，試過5課大閘操好出擊，早前由潘頓於谷閘考驗，做足準備有心即拚，勢必成為練者今戰數胡籌碼。