【分分制勝】為乜提早執行罰則？原來心「中」有馬！

見習騎師黃智弘早前因「冠寶駒」不小心策騎，被罰停賽3日，其後騎者提出要求更改停賽日子，最終獲批提早執行罰則，明顯心中有馬，原先今期谷戰未能披甲，現在停賽期滿復出，胯下5駒當然要留意。

第1場五班1000米，谷A同班同程向來大利前置馬，對上4W中，「旋里多彩」、「佳尊三」及「鑽飾翱翔」均一放而回，「謙謙君子」則攝好位下建功，依照賽事特色，「中華威威」換上牌仔黃智弘，負磅調低，可盡展最強的前置威力，穩賺形勢。再計賽績，「中華威威」季內兩戰五班谷草1000米，累積1亞1季，在牠前面過終點的「謙謙君子」、「開心馬」及「鑽石寶寶」，之後俱獲好成績，當中「開心馬」更於四班賽入圍，遇上高水準場合也不落下風，足證目前評分角逐谷草最短途，極具競爭力。

「中華威威」年屆8歲且季內連跑12仗，今賽前只跳1課已足夠，難得馬身保持壯碩，運步靈活有力，馬房保養有一手。此外，馬會將於周五公布騎練發牌事宜，屆時或重新修訂馬房達標的最低要求，擬取消五班頭馬最多只計兩Ｗ的規例，並設追溯期，如此一來，徐雨石即可延長練馬師生涯，今季更有望衝擊16W爭取合格成績，故餘下時間一定全力出招，「中華威威」屬餐士馬之一，鬥志最鮮明。

■明治朗