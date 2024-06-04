【晨課起筷馬】從化草閘弗到拉唔住

大家有冇留意，近期賽事唔少頭馬都係開齋勝仗或久未交代之流，反映季尾階段，除咗爭冠或爭上岸倉口戰意旺盛之外，未交代馬匹亦心急爭勝。

第2場四班2200米，「一舖到位」今季曾流鼻血缺過陣，季內只跑過6仗，體力明顯比較充足，喺3月份一連兩仗搏入亞席，幕後亦有所不滿，因而轉投黎昭昇馬房，上仗作轉倉後復出首仗，出爭田草2000米，並強配潘頓壓陣，臨場熱至4.7倍，殺聲震天，可惜的是，遇上不穩天氣場地黏軟，賽後亦驗出氣管多血，最終大敗而回。

「一舖到位」賽後並唔心急復課，抖了4日才有踱步工夫，仄準健康無礙，再隔4日後做番快跳工夫，最特別的是，到5月22日突然運上從化馬場，並於5月24日安排出試草地1200米閘。當天從化馬場舉行了9組草地試閘，不少騎師亦親自北上出試，「一舖到位」便由希威森出策，當日該課竟然唔係穿自家綵衣，明顯太倉卒準備不及之故，不過馬匹出試過程十分流暢，起步反應尚好，一早守於馬群尾疊跟走，沿途未有任何催策或角力動作，入正直路後，鞍上人只做了幾吓分韁動作，待前列馬群散開，「一舖到位」即擔咇自動波增速湧上，走位9 9 2，拉都拉唔住，最終以兩個多身位負於52分不明物體「幸運震撼」，強如「知道長勝」亦俯首稱臣，表現令人刮目相看。今仗返回贏馬路程谷草2200米，睇怕係時候交代了。

■陳志懷