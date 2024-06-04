【練馬師王】11次封王 叻過榜首

上期沙田「練馬師王」，呂健威一如所料會大舉出擊，雖然只獲1W5P成績，但頻頻取分之下，仍能成功封王，乃本季第11次，成為各廐之首。由於同日伍鵬志成功起孖，關鍵戰役是「錶之銀河」險勝「禪勝輝煌」馬鼻位，令到呂健威有機會領先，變成現在落後1W，加上亞軍數目亦稍稍落後，爭冠形勢略處下風。當然，馬季尚餘11期賽事舉行，鹿死誰手也未可料，總之兩大華倉正在埋身肉搏，鬥志肯定加零一。

今期跑馬地戰線，伍、呂兩廐都安排多匹實力馬列陣，估計又會連場搏殺，當中力爭「練馬師王」冧莊的呂健威，繼續倚重何澤堯，「好戰小子」、「威武覺醒」及「歡樂至寶」俱起用馬房最佳拍檔，料是目標所在。第2場「好戰小子」一連兩仗取得殿軍，水準轉向穩定，4歲馬成熟進步的表現，今仗挑戰2200米長途賽，看血統更合發揮。即使抽排最外檔，惟季內同程仍有「符號」、「豐盛多彩」及「一舖到位」排劣檔入圍，形勢未必吃虧，有力為馬房立功。由於第2場已有出冷機會，故投注呂健威的「練馬師王」時，適宜在第2場開跑前「入場」落注。

何澤堯另一匹呂廐坐騎「歡樂至寶」，曾兩度勝出跑馬地1200米，同程威力十足，以往贏馬均佩戴交叉鼻箍，今次重用此個配件，當屬利好因素。

另一方面，今季3歲馬成績中，以呂健威贏12W最多，包括剛周日贏馬的「安康萬里」，再看對上4匹呂廐3歲馬，合共取得3冠1亞，質新力量十分厲害。今期第3場「快樂老撾」正屬3歲馬身份，至今兩戰俱敗但所負不遠，進度非差，今仗換上布文，騎者歷來夥拍呂廐3歲馬共5次，全數闖入前4名，發揮有保證，「快樂老撾」換人出擊，勢可提升名次。

「練馬師王」開售賠率

1.告東尼 4.5倍

2.伍鵬志 3.5倍

3.方嘉柏 6.5倍

4.廖康銘 8.0倍

5.巫偉傑 13倍

6.呂健威 14倍

7.沈集成 18倍

8.賀 賢 25倍

9.鄭俊偉 40倍

10.韋 達 28倍

11.黎昭昇 25倍

12.羅富全 30倍

13.蔡約翰 75倍

21.其他練馬師(葉楚航/姚本輝/大衛希斯/容天鵬/丁冠豪/蘇偉賢/文家良/徐雨石) 28倍