落實移居Living Legends 將王與精英大師做鄰居

「將王」日前退役，這匹兩屆香港最佳長途馬，為香港賽馬史締創了不少精彩時刻，包括先後擊敗「金鎗六十」及「浪漫勇士」摘桂。

韋達說︰「『將王』具備良駒的脾性，無論在馬房內的動靜，以至本性也展現了佳駟本色。優質賽駒都具有這些特徵，會知道當天是要快操抑或出賽，特別是比賽當日，牠會顯得躍躍欲試，希望配上馬鞍和籠頭步出跑道。能夠跟這樣的馬兒合作實屬美事，因為你可以像人一樣看待牠。待出賽過後，牠待在身邊時會是最溫馴的動物。」

「將王」在港服役期間，兩度遠征中東，為香港馬壇締創歷史。「將王」是首匹並且是迄今唯一在卡塔爾報捷的香港賽駒，牠於2023年夥拍沈拿勝出酋長錦標。

韋達說：「無論去到哪裏，『將王』都是不折不扣的巨星，我很快便從牠身上學到很多東西，而牠也為我帶來首次派馬遠征的經驗並取得成功，尤其這些都是我轉任練馬師後不久便實現。」

「將王」於2022年夥拍薛恩出戰香港金盃，最終拋離「金鎗六十」而掄元，首度揚威一級賽。「將王」於3仗後首度揚威遮打盃，翌年更擊敗「浪漫勇士」，成功蟬聯。韋達說：「當時該仗很可能是馬兒最後一次出戰遮打盃，牠在陣上展現十足拚勁，布文的發揮也無懈可擊。不過，大家也不要忘記卡塔爾一役，馬兒首次代表香港遠征便盡展本領，交出佳作。牠現在還留在我的馬房，直至離港前都不會改變。我仍會策騎牠慢踱，讓牠輕舒步頭。牠之後會前往Living Legends，牧場方面已準備好迎接牠。」Living Legends位於澳洲，「精英大師」、「美麗傳承」及「好爸爸」等退役名駒目前在該牧場內頤養天年。

周三賽事，韋達派出「祥勝力駒」競逐第3場四班1200米，他說：「今仗檔位不易發揮，馬兒目前尚欠成熟，大家都看到牠上仗直至最後100米才能發力衝刺奠勝，因此今仗場地狀況，以至艾兆禮能否順利取位等都是爭勝關鍵。」

提到尾場的「撼天鐵翼」，韋達說：「馬兒出道以來表現持續有進，天雨也有助牠的勝算，幸好今仗排內檔起步。我不敢說牠現在再有進境，但至少保持佳態。」