【張基焦點】多多勇駒長途逞能

鄭俊偉剛周日憑「滿歡笑」食尾胡，現時只餘一場四班或以上的頭馬就能畢業，今期鄭廐3駒均有戰鬥力，「多多勇駒」落到四班優勢明顯，機會樂觀。另外，「喜蓮勇略」演出穩定，上仗田草一哩得第4名，回師谷草一哩可扳回一仗。呂健威現時全力爭冠，「迎樂」仍在不斷進步中，三班亦有力一爭；「快樂老撾」上仗已走光，強配布文出擊決心明顯。

第2場四班2200米，「多多勇駒」雖然體形不算高大卻要孭到135磅，但始終落到四班，優勢太明顯，即使磅重仍然極有威脅。此駒是正宗大長途馬，因此最近跑谷草1800米亦未能闖入前列，反而今季曾贏三班同程，蹄下敗將包括「自然力量」及「都靈福星」，足以證明能力，可望取得季內第2W。

第8場三班1200米，「迎樂」演出準兼有進步，上仗同程得季軍表現不差，復課後安排上從化操練，狀態令人滿意，畢竟今場部分名氣馬「鈦易搵」及「錶壇精英」加磅多，而「愛馬善」則初跑谷草，「迎樂」反而有根有據，可以秤先。

第3場四班1200米，「快樂老撾」台型吸引，質新馬只跑兩次，演出不斷進步中，剛戰小試牛刀已追近，今晚四班同程拆兩組，今場對手明顯比較弱，況且強配布文執韁，可補中。

第7場三班1650米，「喜蓮勇略」跑得少而能力不差，進度令人滿意，剛戰三班田草一哩強組也取得接近的第4，曾證明谷草能力，轉場問題不大，檔位不差，負輕磅已夠贏。