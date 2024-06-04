【進階選項】快樂老撾3檔好跑

剛過去的周六日透過轉播欣賞世界各地不同大賽，一齊親證「戰意十足」在昆士蘭打吡贏十個多馬位，之後再有英國打吡「名戰古城」復活見真章。當然周日準馬王「浪漫勇士」不負眾望揚威安田紀念賽為港爭光，以及再出現另一不敗法國打吡冠軍「還看泰斗」，都令大家眼界大開。本地賽方面，兩場三級賽亦精彩，「錶之銀河」及「嘉應高昇」兩匹冠軍亦是期待中的明日之星，或許他日亦能在國際馬壇大放異彩。

「錶之銀河」激戰「襌勝輝煌」，後駒以鼻位飲恨，雖說接近終點一刻希威森才甩腳踏，難判斷對名次有否實則影響，但作為一個專業騎師，加上他是3屆南非冠軍，除非是腳踏皮帶或金屬扣出問題，或因馬兒向上跳躍導致鞍上人失平衝才有機會脫出，但當日所見「襌勝輝煌」只輕微內閃，似乎是鞍上人拉士太心急才跣甩。

香港馬圈激爭激烈，近期希威森不少坐騎被潘頓截胡補中，今晚第3場呂廐的「快樂老撾」亦換上布文，上場8檔起步其實唔慢，但見攝唔到希威森即大力約束，沿途與馬兒鬥力，再轉過大彎跑第6名。今次3檔快閘有機會貼欄，等外側「心想事成」切入守包廂位，形勢好跑。

上期潘頓征日，布文表現走樣，今次前者回防又可拍住上。除「快樂老撾」外，第6場「信心星」同樣是食胡籌碼。剛戰人馬初合作打開勝門，其實馬兒已連番上名跑起狀態，布文奪帥權贏亦合理。今次初跑谷一哩，以同父馬「赤兔猴王」季內同程表現，亦不須太擔心此系馬細場性能。最重要一點，「信心星」加眼罩後早段速度明顯加快，能守好位跟前於谷草最煞食，超班馬連捷可期。