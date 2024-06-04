【三重彩地帶】體重回升「好」兆頭

第3場四班1200米，「花好月盈」在正常出賽頻率下，上次體重跌了27磅至1145乃新低，絕非佳兆，結果沿途三疊游馬河，今次休息期足夠而期間有閘，體重回升了22磅，一切重返正軌，排1檔守好位，機會看俏。黎昭昇今戰布陣不乏邊線分子，練馬師王冷選也可考慮。

「快樂老撾」及「神舟皓祥」陣上展示過一定走勢，這類底牌未揭分子，一俟成熟隨時殺個措手不及。「心想事成」上季四班同程3連捷，上場三降四恢復接近，跑番八成力足言惡。「祥勝力駒」上場受阻都追贏，質素應非四班可留，惟排檔外移面臨考驗。

第8場三班1200米，「家樂龍駒」連續兩場入位均造最快末段，水準穩步上揚，賀賢這類踏升軌分子，總是有顆不勝不休的決心，信馬房鬥志，三甲穩健。另一複膽屬意「年少多好」，上場沿途外疊敗不作據，今次1檔形勢逆轉，隨時蟲變龍。

「愛馬善」田轉谷贏級數，跑法機動應可勝任。「正氣青驅」上場在布文神級走位下掄元，今次用艾道拿或打點折扣，但馬匹復課贏泥閘勇況持續，仍要兼顧。布文掛帥的「鈦易搵」能力可能今場最高，但12檔始終吃虧。「錶壇精英」同程排內檔甚少甩拖，小休復出體力亦有多少優勢。■海東