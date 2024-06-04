【J臣研究所】心想事成放出就掂

「浪漫勇士」剛周日成功攻下安田紀念賽，想起以往單季兩度遠征報捷馬「好望角」，但當年「好望角」由於不希望在港和「精英大師」交鋒，該季在港出賽唔多，反之「浪漫勇士」季內將所有本地2000米一級賽攻下，前後夾住兩次遠征，難度奇高，不得不讚沈集成保養馬匹狀態得宜，而幾次賽後訪問中，沈集成經常多謝師傅愛倫，因當年愛倫帶馬遠征令佢有充足經驗，「浪漫勇士」成為今季馬王已無懸念，下季就向「金鎗六十」嘅獎金紀錄進發吧！

今期繼續雨天下作賽機會大，近期變化地多利前領，揀馬執咗啲有機會嘅放頭馬先。第3場「包裝猛將」連課大閘試得好，又強配潘頓，估計都必成為熱門，但大閘睇其腳法必屬中距離馬，怕嫌短下欠加速力，潘頓可能打兩鞭就收工。馬膽博隻「心想事成」，單計能力有三班中上水平，本來上次一落班就吼實佢，點知大閘試得咁好，陣上竟然未有放出，就當上場冇跑過，今場應係廖康銘馬房開飯時。「祥勝力駒」上場贏馬水準唔差，只怕外檔。「五福星」上場進步得季軍。「花好月盈」排1檔都要拖番。

第4場「儀琪之寶」前仗蝕盡跑第4名，上場跑啱即幾乎補中，今場排1檔起步，做馬膽唔需要解釋。「宇宙動力」鄭俊偉馬房未上岸，一定會砌盡；「電子宇宙」四班評分大利；「海藍寶」始終季內識贏，此3駒均作配。