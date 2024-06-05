【耀眼精選】包裝猛將質素有保證

能夠成為馬王，除咗擁有超群質素，仲有過人嘅特質。今屆安田紀念賽，幾位馬友都擔心日本隊會唔會「犧牲」一兩匹馬，全程好好招呼香港代表。一如所料，橫山典弘嘅「星光速」入彎前就上前傍住「浪漫勇士」，準備好整定個包廂等麥道朗歎。好在麥道朗一早諗好點拆招，直路頭一見「星光速」想壓埋黎就立即頂番出去。今次贏在幕後賽前模擬所有可能發生嘅場景定好晒相應策略，人馬嘅勇氣同執行力，更加係致勝關鍵。

剛戰本欄提供「良駒好友」，呢匹馬出閘第3快，頭50米鞍上人想順住馬匹自己速度守二疊前領位置，到跑到100米左右，見唔夠內側嘅「佳運發」同外側「獎金大少」快，曾經推幾步但係好快改變主意，收番緊韁繩同時望向內欄打算移入，呢一連串動作搞到失位之餘，仲令到匹馬留到口擘擘失去步韻，最少冇咗個半馬位，去到直路跟住「佳運發」馬尾移出移入，根本冇望空衝過。一匹有機會嘅冷馬，因為太禮讓唔夠人硬淨，最終連P都不保，真係可惜。

今期推介第3場嘅「包裝猛將」，父系「豪華房車」質素有保證，季尾賽事水準較弱，有利質新馬一出即拚。另外，第6場「江南勇士」下線源自「沙鏢」，增程初試谷草1650米，有權變身。