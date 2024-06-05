【分秒在握】實力高強行情看漲

快活谷賽事有時很有趣，輸了未必是真輸，贏了又未必係實力最強，當然你想像的跑法與跑線，有時在快活谷會差天共地，但輸得冤枉的話必須牢記，再出好可能係復仇的好機會，「飛漲」輸完換人再來，反擊在望。

要衡量一場賽事水準的高低，同場馬再出的成績當然係一個指標，而比併對手亦可以作為參考，例如今季屢有表現的「赤兔猴王」，跑谷草一哩耍家之外，表現亦長期穩定，與此駒的比併，或可作為一個客觀標準。

同屬東廐的「開心勇駒」，近期兩度以短距離壓倒「赤兔猴王」勝出或入位，實力當然有保證。不過講到表現，無疑「飛漲」前仗贏馬來得更有說服力，此駒前仗面對「赤兔猴王」，雖然大部分途程要走三疊兼望空，但轉彎順勢推進下，入到直路稍加推騎，馬匹已愈走愈勁，以兩個馬位輕取「赤兔猴王」。

雖然上場「飛漲」與「開心勇駒」及「赤兔猴王」同場跑第4，但前駒排7檔全程望空走三疊，根本蝕了不少腳程，而形勢惡劣之下仍追回第4只輸半馬位，根本已相當出色。來到今次，「飛漲」又再排7檔當然算不上好，但估計形勢不會比上仗更差，既然上仗劣勢下仍能跑近，今次只要際遇好一點，反敗為勝又有何奇？況且今次係回配最合拍的班德禮。

■長風

第7場 4飛漲 1手到再來

11爭金奪冠 3開心勇駒