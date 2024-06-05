【場地點樣】6月首次A欄夜賽預測好地

經過上月底舉行沙田全泥夜賽，踏入6月份，今晚恢復跑馬地挑燈夜戰，9場草地賽事回復以全闊A欄進行角逐，頭場開跑時間為晚上6時40分。在今晨勘察場地之後，場地預測為「好地」，度地儀指數為2.72。

雖然天氣仍欠穩定，甚至天文台亦預測今日大致多雲，有幾陣驟雨，甚至稍後驟雨較多及有幾陣雷暴。但自昨晚至今晨為止，卻未見天雨，自然期望今晚賽事場地方面，亦不至受天雨影響，畢竟輪空一個星期，內疊場有充足以時保養，季尾階段當然期離內疊有理想場地競逐。

整體而言，季尾階段賽事，谷中賽事已不如季中階段，在直路上並非針對偏差情況，利於中外檔衝刺，而係更加講求馬匹跑法，擺於前疊馬匹可以講係佔盡優勢，正如對上於5月1日舉行之谷草A欄夜賽，已展現咗呢個跑法嘅重要性，9場賽事贏咗8W，只有「銀進」受惠於全晚唯一前中段開出快步速賽事，可以後上贏馬。

當然賽事步速，亦係度馬嘅重要因素，但係以季尾階段嚟講，大部份場合都只係多以標準時間或者偏慢步速競逐，睇嚟配合今晚內疊理想場地，相信擺响前面競逐馬匹，將會進一步擴大優勢。

至於今季谷草A欄騎師成績，潘頓都係最值信賴，季內出賽60次，此間獲得11冠7亞10季，比起緊躡其後，出賽71次只得7W嘅田泰安，一哥跑A欄，的確有過人之處，剛剛响日本兜個圈返嚟，今晚重返戰線，睇吓會唔會有接風頭馬出現。