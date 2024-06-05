去年只差一票 鐵鳥翱天終於獲選JRA顯彰馬

一年一度JRA舉行嘅日本殿堂馬匹(顯彰馬)選舉，昨日公布名單，2020年嘅三冠馬「鐵鳥翱天」，今年以全場最高票數152票，成功入選日本殿堂馬行列，而另一匹配種成績優異嘅「夏威夷王」，合共以143票排第二，與前駒皆超過132票門檻當選。

日本殿堂馬匹(顯彰馬)選舉，讓每一匹經典賽駒，於退役後二十年內都可以自動參選，期間未能成為顯彰馬的話，就要退出候選行列，而每一屆賽事由指定數目傳媒代表，各有4票名額投給不同馬匹，只要該駒獲得3/4總票數或以上，就能成功獲選。

「鐵鳥翱天」去年與此項殊榮擦身而過，僅差一票131票未能入選為顯彰馬，今年終於補番數，至於「夏威夷王」，呢匹於 2019年已經病逝嘅兩屆種王，今年已經係倒數第二年候選，可以講係成功獲得追封，與其子嗣「龍王」及孫女「杏目」，齊齊成為顯彰馬。

其餘香港馬迷較熟悉嘅名字如「迷人景緻」、「滿樂時」等駒，雖然有一定支持票數，卻未能成功入選，唯有寄望下年，而去年底退役嘅馬王「春秋分」，响新一屆亦會自動加入候選名單。