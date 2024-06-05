薛恩贏完打吡食住度勢 本周末再攻昆士蘭橡樹賽

香港馬迷相當熟悉嘅薛恩，呢輪布里斯班舉行嘅冬季嘉年華，可以講係威風八面，已經擸走兩項G1，分別以「銀木」贏東奔盃，繼而於上周末轉播來港嘅昆士蘭打吡，再以「戰意十足」大勝對手奪標，呢個星期六，行色匆匆又要由維省飛過去，爭取佢响呢個嘉年華嘅一級賽三連冠，夥拍由蘇利雲同施葛德訓練嘅新西蘭賽駒Molly Bloom，出爭昆士蘭橡樹賽。

呢兩個禮拜，薛恩頻撲維省同布里斯班兩地，除咗參加本周末嘅昆士蘭橡樹賽之外，下星期六(15日)，已卜定坐騎Bittercreek，出戰1600米重要G1阿堅斯錦標(J J Atkins)。對此薛恩就話樂此不疲，能夠贏一級賽係佢嘅原動力，一如剛剛勝出昆士蘭打吡，更係佢策騎以來首項打吡殊榮。

雖然薛恩成名甚早，勝出過無數澳洲大賽，連最高榮譽嘅墨爾本盃都贏埋，但打吡就未試過，所以相當興奮，而橡樹賽亦會係佢積極爭取開胡嘅G1榮耀，若能夠响呢屆昆士蘭橡樹賽取得首勝，亦將會成為佢從騎以來第30項一級賽勝利，當中包括4項來自香港，與及一項來自新西蘭。