上周末戲碼吸引 全球匯合彩池刷新一日12場投注紀錄

今屆英國打吡大賽，全球匯合彩池比去年單場投注額勁升24%。

全球滙合彩池不斷引進世界各地著名大賽，成為受注賽事，今年納入成為首播戲碼嘅昆士蘭打吡，上周末夾埋歷史悠久嘅英國打吡大賽，兩地打吡大賽日一併轉播受注，即刻帶來火花作用，刷新咗全球滙合彩池一日12場賽事最高投注紀錄，總投注額約為3,870萬英鎊(約港幣3.85億港元)。

一日轉播12場賽事最高投注額，舊紀錄為3月30日，同日分別轉播澳洲盃(2場)、鄧格錦標(2場)與杜拜世界盃(8場)三地重要賽事，總投注額約為3,800萬英鎊(約港幣3.78億港元)。

至於上周末英國打吡大賽一場，更加錄得明顯增長，總投注額由去年420萬英鎊(約港幣4,160萬港元)，增加至今年520萬英鎊(約港幣5,180英萬港元)，增幅高達24%。

雖然全球匯合彩池一日轉播12場賽事，新舊紀錄增長方面並不算太亮眼，但升幅持續，亦證明咗各地馬迷，有足夠消化能力，去應付各個緊湊戲碼，而從不同賽事的組合，可見得新鮮感對於投注馬迷意欲，相當重要。

緊接而來今夏仍有唔少滙合彩池嘅首播戲碼，本周末預告，就會有南非基維爾馬場嘅金挑戰大賽，雖然唔係獨立或者合併賽日戲碼，又睇吓呢項單場賽事，會唔會為全球滙合彩池，帶來另一突破。