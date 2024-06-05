贏完歐聯馬壇再攞威 安察洛堤愛駒配神蘇爭法國橡樹賽

歐洲有唔少球壇人士，都係賽馬發燒友，英國嘅費格遜爵爺同奧雲，固然係表表者，原來新近帶領皇馬贏歐聯冠軍嘅意大利籍領隊安察洛堤，其實過往响歐洲各地教波之餘，都一直以馬主身份參與賽馬活動。

响佢名下一匹以Scuderia Dei Duepi賽馬團體名義，同另一個賽馬團體Ecurie des Charmes，與法國Ballylinch育馬場合夥擁有嘅3歲馬女Gala Real，已經報咗名出爭6月16日尚蒂伊舉行嘅法國橡樹賽，而呢匹馬跨季4戰3勝嘅出色表現，已令佢成為當地搏彩公司定為今場賽事嘅熱門之一。

Gala Real最近一場頭馬，係由曼廸沙寶取勝於5月5日一場2200米表列賽，不過練馬師布圖指出，上一場贏馬嘅曼廸沙寶，只係替工身分，响法國橡樹賽出戰，就會畀番今季首場頭馬嘅配搭蘇銘倫出戰，因為停賽關係，神蘇先至錯過咗上場為此駒嘅建功機會。

以安察洛堤剛剛第3度以主帥身分帶領皇馬捧走歐聯冠軍，亦為佢帶來同球會續約至2026年夏天，安心留响皇馬退休之餘，一於食住度勢，話唔定下個星期响呢場法國大賽之中，再威一次。