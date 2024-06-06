【賽後報告】歡樂至寶喘鳴 信心星呼吸有異

是晚賽後報告撮要：

第1場：蔡明紹（「勁無敵」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於接近800米處時容許坐騎在尚未帶離「飛躍精英」下向內斜跑，導致「飛躍精英」失去跑線及勒避。小組判罰蔡明紹於7月1日星期一沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定蔡明紹的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。「勁無敵」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第2場：「赤火驍龍」在運往跑馬地馬場途中失去左前蹄及一對後蹄的蹄鐵，以及被發現右跗關節部位輕微擦傷。於重新裝上蹄鐵後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，何澤堯表示，儘管坐騎沿途須在沒有遮擋下走外疊，但坐騎自600米處起受催策，並自該處起墮退，繼而於直路上嚴重轉弱。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「好戰小子」包尾大敗而回，小組認為此駒的表現難以接受。

第3場：「祥勝力駒」接近650米處時被「勇眼光」碰撞。接近150米處時在一段途程上，艾兆禮將馬鞭自左手轉至右手之際馬鞭被韁繩纏住。賽後，艾兆禮表示，坐騎走外疊不利發揮，然而在直路上受催策時墮退。「勇眼光」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報。

第4場：賽後，見習騎師黃智弘報告，他的馬鞍在「海藍寶」躍出時向後滑移，導致他於陣上陷入略為不利的處境。他又說，賽事早段步速較標準時間為快，不合坐騎發揮。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多痰。

第6場：練馬師大衛希斯被罰款3,000元，事緣「冠寶駒」在亮相圈亮相時佩戴了不屬宣佈出賽配備之一的亮相頭罩。獸醫報告，「信心星」發出呼吸聲。「信心星」接受內窺鏡檢查，被發現患有「喘鳴症」。

第8場：「凌厲」內窺鏡檢查顯示氣管內有很多血。

第9場：「歡樂至寶」發現此駒患有「喘鳴症」。「有鴻利」氣管內有很多血。

一般事項：

第1場賽後，跑道場地掛牌由「好地」改為「好至黏地」。競賽小組認為這項更改應具追溯力。因此，在正式賽果中，第1場的場地為「好至黏地」。