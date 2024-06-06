東京打吡贏條街 日本泥地王有排鬥！

香港舉行周三夜賽同時，日本尋晚於大井競馬場，舉行咗一場泥地2000米G1重頭戲東京打吡，呢一場係今季泥地賽事大改革之中，升格成為一級賽嘅泥地3歲三冠次關，結果喺今屆16駒競逐場合，全程就得前領三駒，一直鬥至最後直路，由三浦皇成策騎練馬師佐佐木晶三旗下Ramjet，喺全程三疊唔怕蝕位情況下，末段透出愈騎愈有，以6馬位大勝而回，跑第二為橫山和生策騎之「里見史詩」，跟住2馬位之後，就係全場唯一馬女，由坂井琉星跑獲季軍嘅Ammosierra。

為了提高泥地賽事地位，JRA今年就與地方競馬會就泥地賽制，作出一連串大改革，其中重新編訂泥地三冠大賽，連同首兩關之羽田盃與東京打吡，劃一升格為一級賽，開放予JRA轄下3歲賽駒參戰，不過在剛結束嘅兩關賽事，亦證明咗JRA與地方競馬會嘅馬匹實力，有着明顯分野，正如首關羽田盃，川田將雅勝出嘅Amante Bianco，與亞軍Ammothyella俱來自JRA，而今場東京打吡，全場3匹JRA賽駒更加包辦三甲。

至於今場頭馬Ramjet，自上季由三浦皇成接手，跨季人馬合作直落連贏4場，而下一個目標，已經鎖定10月2日舉行嘅三冠尾關日本泥地經典大賽，屆時將會與跑完肯塔基打吡得季軍，回流返國休息嘅「青春永駐」作正面交鋒，到時就知邊隻先係今年日本嘅3歲泥地王啦。