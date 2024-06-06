【蹄聲妙影】跑黃昏賽 員工勒緊褲頭

夏天愈來愈熱，馬會為咗人馬福祉，上季復辦黃昏賽，贊成同反對聲音都有，但講真近年夏天又確實幾酷熱，喺戶外企喺度都會出汗，大家睇見張電費單就知，所以改跑黃昏賽，除咗馬匹、馬伕同着住綵衣嘅騎師直接受惠，而上季喺黃昏賽日當更嘅馬會前線員工，仲有舊半水補貼添，亂一日生理時鐘都願。不過，據知馬會今季取消咗呢項福利，令呢班前線員工失望就梗，有啲老友仲WhatsApp畀東星呻番幾句。

嗱，話明係前線，當然係頭場開跑之後，唔會有時間食飯，兼且慢慢坐喺度撩牙吹水嗰班，就講吓班Camera man，本身有啲要帶埋個水樽喺瞭望塔上面放水已經夠慘，而且跑完尾場都9點幾，個個餓鬼投胎，散場執得嘢嚟，馬場內啲餐廳都收晒檔，出番市區都10點幾，間間餐廳都差唔多打烊，真係想搵間茶記食個頹飯都難。

同埋好多人第二朝仲要開工同開會，呢點東星身同感受，所以好多圈內人，甚至乎馬主，都唔多like跑黃昏賽，反而想馬會將季尾索性轉晒跑夜賽，大家喺開跑前6點幾都食到個正常飯，同埋生活唔係齋賭馬，晏晝還可出海曬完太陽，或者睇完場戲再入場賭馬，啲時間會好用好多，唔使由日跑到夜，感覺好似困獸鬥囉！

初步提供:

第2場(7)舉步生風+(8)昭易搵

第8場(2)又龍串鳳+(7)久久為尊

連贏及位置Q過關 2串3共8注

■東星