【分分制勝】一球特別獎 點會唔去搶？

去年6月份在港出售的拍賣馬，經歷1年時間，暫時只得「手機錶霸」與「誠好運」成功報捷，當屆以860萬元成為標王的「手機錶霸」，至今累積3贏5位，成績最好，「錶」系陣營果然眼光獨到；至於馬主李子彬去年以合共900萬元投得兩匹拍賣馬，「誠好運」首季服役已獲兩捷、「勁好運」最近首度入圍開始收成，所引入兩駒亦有作用。

第10場三班1400米，「誠好運」拍賣價460萬元，季內兩勝四班賽，總獎金突破150萬元，假如收咧前趕及勝出三班賽，可額外取得拍賣馬特別獎金100萬元，數目相等於多取一場三班勝利，豐厚獎金當前，一定引到郁手。再看剛周三晚谷戰，「爭金奪冠」、「年少多好」、「家樂龍駒」及「加州德至」必須於季內攻下三班賽，才可取得150萬特別獎金，結果「加州德至」成功標尾會，另外3駒亦躋身前4名，搏殺動力十足。

「誠好運」剛戰挑戰三班1400米，因應外檔被迫留住跑，怎料愈留愈後，入彎前更一度墮居包尾位置，形勢非常不利，惟末段尚可交出快拉士追近，表現吸睛，推算目前於65分水平，仍有利可圖。此外，「誠好運」早前與「快樂高球」拍跳，後追反應略嫌一般，但隨後一課單跳綁脷出試，跑起來變得彈力十足，今次再臨陣立即採用此配件，預期帶來理想效果，改排內檔亦好跑，梁家俊如非發揮失常，可望贏馬補中。

■明治朗