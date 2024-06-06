【賽馬以外】退定唔退 外人理得幾多？

呢個星期談論得最多嘅馬圈話題，都係離唔開「浪漫勇士」㗎喇，無他嘅，炙手可熱嘛。一季5勝G1，先後揚威澳洲覺士盾同埋日本安田紀念賽，兩場都係唔普通嘅一級賽，真正為港爭光，享譽國際。更誇張嘅係，據了解澳洲滿利谷嗰邊為吸引「浪漫勇士」今年10月尾再次南下衞冕覺士盾，打算喺早3個星期刻意安排一場同程嘅熱身賽畀佢，真係度身訂做，試問又點估到一匹香港賽駒，可以得到呢種高規格待遇啦。

呢邊廂「浪漫勇士」成為新一代馬迷寵兒，亦有唔少人專程去咗日本同佢打氣，反而3屆香港馬王「金鎗六十」，就有消息話可能唔退役住，下季有機會以9歲馬身份再戰香港一哩錦標，反而唔算太多人留意。或者係唔少馬迷心目中，既然「金鎗六十」輸完嗰場冠軍一哩賽後，無即時話退役唔跑，復課後亦一直由喺機坪踱步，都知呢匹馬王嘅競賽生涯未必咁快結束，咁依家連呂健威都開腔話明今季唔會退，都算預期之內。至於跑唔跑？筆者覺得「金鎗六十」啲粉絲又唔使太擔心，因為無論係呂健威、何澤堯抑或馬主陳家樑都係非常愛錫呢匹馬王，如果真係發覺操練有咩唔妥嘅話，一定唔會再次出賽，畀「金鎗六十」好好安享晚年嘅。

由之前嘅點解唔去遠征，到依家點解唔畀佢退役，「金鎗六十」嘅競賽生涯一直都有唔少爭議。或者公平啲講，如果唔係疫情影響，筆者都傾向相信「金鎗六十」最初真係有機會出去跑一次大賽，贏唔贏就唔知。但正正係冇遠征呢個決定，可能先令到「金鎗六十」下季9歲都仲可以繼續跑，而睇番「金鎗六十」至今出賽31次，真正硬仗又唔係太多，大部分時間都輕鬆贏馬，就算今季復出喺香港一哩錦標都係輕取對手個多馬位，既然幕後覺得啱啱冠軍一哩賽真係輸地淋，又覺得隻馬健康無問題，尋求跑多場力爭贏馬退役，又真係唔係太大問題嘅。

如筆者之前所講，「金鎗六十」最佳嘅退役時間，的確舊年12月以雷霆萬鈞之勢第3次捧走香港一哩錦標之後，到時大家都肯定會記得呢匹馬王嘅不世成就，8歲都一樣可以當啲對手無到，呢個畫面夠晒威水啦。只係馬主陳家樑一早講過，話係今季跑埋香港一哩錦標、董事盃、冠軍一哩賽先退役，點知贏完香港一哩錦標後，「金鎗六十」有少少傷跑唔到董事盃，然後復出冠軍一哩賽就遇變化地輸咗，幕後自然覺得唔抵，或者連「金鎗六十」內心都想跑多場，話畀大家知佢仲係一哩王呢。況且筆者都好記得喺冠軍賽馬日當天，不論喺沙圈抑或過咗終點後，「金鎗六十」都係獲得最多嘅喝采聲，既然幕後決定暫時唔退，外人真係唔使講太多。當然，如果最後呢幾日又突然話退役，大家又唔使太失望嘅。

咁究竟「金鎗六十」定係「浪漫勇士」勁啲？筆者只能講，「浪漫勇士」嘅鬥心有幾勁，今季真係完全顯露出嚟，幾乎鬥親都贏，但上季「浪漫勇士」喺1600、2000米輸畀咩馬？有邊一匹馬可以喺後面一追就過到「浪漫勇士」？就算田泰安未必係最頂級嘅騎師，但實際上舊年嘅董事盃、香港金盃，發揮又唔算太大問題，但「金鎗六十」兩次都追到佢，或者畀到少少答案大家。同時，亦間接話唔大家聽，「金鎗六十」冇去遠征，真係一件好可惜嘅事。

■山無陵