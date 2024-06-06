【金挑戰大賽】再度遇見今次都幾多對手！

金挑戰大賽1600米一級賽將於週六（6月8日）在基維爾馬場上演。今個南非馬季湧現了不少優質3歲馬，似乎有力把握一眾年長佳駟已退役或轉戰海外的機遇，在此賽奪標而回。

目前仍在南非服役且較上述優質3歲馬為年長的頂尖賽駒包括「再度遇見」及科勝麾下的「皇家冠軍」。

「再度遇見」夏季時接連在開普敦作賽，並在綠峽錦標1600米二級賽中擊敗最佳一哩馬 Charles Dickens，以甚為悅目的姿態摘桂，但其後表現下滑。

Charles Dickens其後在King’s Plate 1600米一級賽中重登冠軍寶座，繼而退役轉任種馬。

「再度遇見」上仗角逐大都會錦標2000米一級賽，賽前看來頗具勝望，但陣上未能施展慣常威力，最終僅得第4名，未能對頭馬構成威脅。

在King’s Plate及大都會錦標中，「再度遇見」均能上前展開挑戰，但末段未能再增速。賽後練馬師羅拔時及馬主Nick Jonsson要求為該駒進行檢查，結果看來並無不妥。另一方面，一位資深馬評人則認為該駒過早達至巔峰狀態，全盛期已過，而這是否正確，相信可在週六得到證明。

「再度遇見」一度被視為今屆德班七月讓賽2200米一級賽的頂頭大熱門，其後被「惹妒忌」取代，而無論今仗戰果如何，「再度遇見」均須在德班七月讓賽中負頂磅上陣，因此羅拔時很可能讓牠保留體力以全力應付該項大賽，冀能繼去年在該賽取得亞軍後，更上層樓成功摘下桂冠。這意味著今仗主要來自南非高原地區Highveld的3歲馬爭標形勢或較其他年長參賽馬更為有利。

由彼得爾訓練的3歲馬「防守」迄今在高原馬場的戰績彪炳，包括上仗在栗馬錦標（1600米一級賽）中輕鬆擊敗「戴夫大王」等對手掄元。「防守」是今屆金挑戰大賽中評分第2高的參賽馬，較「再度遇見」僅低1分，但由於今仗屬分齡讓磅賽，令牠成為爭勝要角之一。

練馬師泰利麾下的「幸運少年」同樣備受注目。該駒上仗出戰金馬短途錦標1200米一級賽時，末段展現強勁加速力，自後追前成功摘桂，泰利因而部署牠7日後在今仗匆匆再戰。「幸運少年」曾於首次角逐一哩賽時，因排外檔出閘及欠運而落敗，情有可原，而牠今仗抽得較理想的檔位，仍會採取留前鬥後的跑法。

根據血統，「幸運少年」今仗角逐一哩途程應可應付裕如。如果牠屆時奪冠或跑得接近，將大有機會獲得德班七月讓賽的參賽席位，有望為泰利在此賽再添佳績。

今仗由M也尼主轡的「戴夫大王」預期會以快步速領放，這會有利「再度遇見」爭勝。另一參賽馬「山嶺漢」備戰看來遇上一些阻滯，但上仗出戰一項1600米二級賽時，於末段才被「惹妒忌」超越，跑獲一席亞軍。此駒今仗也可望在快步速下交出好表現，如能以最佳狀態上陣，相信會威力無比。