周六晚受注南非金挑戰大賽 澳洲皇室博得過

最近「浪漫勇士」遠征贏日本安田紀念賽成為馬迷話題，而今次周六繼續有海外一級賽上演！記住周六晚上9時20分受注南非金挑戰大賽，此場在基維爾馬場舉行的1600米一級賽，今屆吸引了唔少好馬參戰，好似大家經常見到的「再度遇見」亦都會披甲，此駒曾在好望角打吡輕勝，是大家熟悉的南非出色賽駒之一，今年跑過兩戰共取1亞1殿未勝，當然不用懷疑鬥志，即使上仗於2000米大都會錦標只得殿軍，但前仗跑一哩G1得亞軍，今次跑入前列機會仍高。

若然想博點分頭，獨贏則不妨一博「澳洲皇室」，此駒今年1月初正是與「再度遇見」同場跑一哩G1，留後衝上來得季軍，追勢有餘未盡，雖然接戰增程跑大都會錦標無功而還，但近兩仗跑1600米表列賽及1400米二級賽均錄得全勝佳績，可見銳氣正盛，今次再跑一哩途程合其發揮，4歲馬保持進步隨時有驚喜演出，絕對有一捧價值。

至於另一匹馬「防守」，剛戰出爭栗馬錦標一哩一級賽以接近3馬位之先輕勝，姿態強勁，再睇近5戰4度摘冠而回，無論計級數及賽績，也是此場金挑戰大賽的爭勝要角，若然買四重彩及三重彩更可以考慮連同「澳洲皇室」做雙膽。