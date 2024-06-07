艾兆禮騎功與旺氣兼備！

艾兆禮近期愈戰愈勇，已經連贏4日，5W來自不同馬房，線路極廣泛。周六沙田賽事艾兆禮衝擊5連勝，其中上仗初出走勢露光的「哈羅威」再度執韁，爭勝決心至為明顯，加上再為葉廐延續旺勢，接手頭場「星雲浩騰」亦屬數胡籌碼。

歐洲頂級騎師艾兆禮今季來港打天下，每憑騎功搭夠以弱勝強，贏得不少口碑，目前於練馬師榜領先之伍鵬志，今季除倚重田泰安之外，艾兆禮也成為馬房第2號殺手，不過今次掉轉槍頭為呂健威質新馬「哈羅威」效力，鬥志毋庸置疑。

無疑呂健威出擊以何澤堯及希威森兩大好手為主，與艾兆禮合作不多，但也偶有頭馬見面，而第6場「哈羅威」既然人馬剛戰初次合作已有養眼走勢，練者繼續委以重任，上賽或受場地變慢影響，加上全程快跟至末段未能維持貫注，只跑梗頸四，熱過身吸取實戰經驗，今仗打王牌再攻田草1200米，絕對有變身機會。

星雲浩騰換人出擊

至於頭場為葉廐出戰「星雲浩騰」，騎練剛戰夾檔以「佳景臨門」先拔頭籌，今次再有這匹五班廐侶列陣頭場，或能食過翻尋味。「星雲浩騰」至今贏位俱在四班賽事跑獲，勤跑之下近仗已降至五班上陣，今次轉場交艾兆禮出擊，有望敲響今季勝鼓。