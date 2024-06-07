【分分制勝】上場2000輸拉士 縮程「建」功！

田泰安今季6戰三班田草1800米，累積1冠2亞2季，僅1場三甲不入，其中最近4駒「桃花雲」（2次）、「博才」及「明亮天下」俱能躋身前3名，騎者夥拍高班賽駒出戰中長途賽，總可交出好成績，今次同班同程賽事，田泰安再為「建測羣英」效力，確有重視必要。

第8場三班1800米，亞洲律師會會長盃，「建測羣英」上季於伍廐9戰全負，今季改投希斯訓練即取得重大突破，在跑馬地1650及1800米累積4捷，雖然衝破70分後3戰全負，但上場首戰田草2000米仍奪殿軍，頭馬「非惟僥倖」造出今季三班2000米次快時間，屬於高水賽績，「建測羣英」中段快搶下鬥至最後幾步才轉弱，走勢可人，由此反映目前評分尚有上調空間。

因周俊樂停賽，「建測羣英」轉交田泰安接手，今季相同換人安排，先後出現6次，取得1冠2亞1季，成績向好居多。最重要還是今仗1800米轉抽1檔，不須再花額外氣力搶位，末段及早提速佔先機，勢可達成本季5W壯舉。

■明治朗