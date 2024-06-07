【練馬師王】巫偉傑開齋 仲有邊個未封王？

上期跑馬地「練馬師王」爭逐過程激烈，沈集成及賀賢先後起孖，一度雙雙透出，但另一個倉口巫偉傑後段發力，最後3場以「爭金奪冠」、「天足貓」及「加州德至」取得2冠1季，連同較早場次「電路七號」奪亞，最終以34分反壓兩位對手，首度勝出「練馬師王」。至此，季內已有17個馬房曾經勝出「練馬師王」，餘下文、葉、鄭及徐廐未嘗封王。

另一方面，上季曾8次勝出「練馬師王」的羅富全，踏入今季成績大跌Watt，僅於去年10月4日贏過1次。不過，今次羅廐出馬陣容極惡，當中4駒交予梁家俊操刀，查騎者季內為羅富全貢獻8W，乃贏馬最多騎師，可謂馬房頭號殺手。列陣第2口三寶關次的「港林福將」、「勁好運」及「誠好運」同屬4歲當銳精英，起用曾策入圍的梁家俊，一定會拍住出擊。

第8場亞洲律師會會長盃，「港林福將」最近於谷草1800米取得連捷，愈戰愈勇，今次轉爭田草相同路程，適逢同場快馬不多，有助牠再次擺前殺敵。至於尾場的「誠好運」，近5次出賽均抽排較外檔位，今以4檔起步，形勢反客為主，可望爭取本季第3W。

至於今期羅廐首匹參賽馬為第4場「揚揚大道」，雖然今季成績遠遠不及上季，但也曾4度入圍，畢竟本身5歲，仍屬當打之齡，而且上述4仗均排好檔位，今次改抽5檔，已是近期排檔較佳的一次，隨時有回勇演出。由於第4場有機會搶分，故投注羅富全的「練馬師王」時，適宜在第4場開跑前「入場」落注。

「練馬師王」開售賠率

1.呂健威 5.5倍

2.告東尼 6.0倍

3.羅富全 6.0倍

4.蔡約翰 9.0倍

5.大衛希斯 10倍

6.蘇偉賢 13倍

7.廖康銘 15倍

8.姚本輝 17倍

9.伍鵬志 17倍

10.容天鵬 22倍

11.葉楚航 28倍

12.巫偉傑 28倍

13.賀 賢 28倍

14.文家良 25倍

15.方嘉柏 30倍

21.其他練馬師(沈集成/黎昭昇/鄭俊偉/丁冠豪/韋達/徐雨石) 22倍