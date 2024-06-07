【張基焦點】精算特殊換人有希望

希威森剛周三谷戰總算憑「喜蓮勇略」扳回一仗，今次沙田賽事亦有不少邊線坐騎，其中因周俊樂停賽接手「精算特殊」，或會帶來驚喜。另外，「精英至尊」可能跑直路賽最合腳法，今次有形勢之助，不能忽視。告東尼今日陣容頗強，「桃花開」剛戰已證明能力，再跑三班賽可補中；「同樣美麗」近期狀態已回勇，今場對手不強，可見真章。

第9場四班1600米，「精算特殊」其實在港第3次出賽已展現跑此程的能力，全程有前有後只不敵「唯美主義」及「佳福駒」得季軍，其後就在1800米建功，表現出色，只是贏完就增程跑2000米，卻未能交出水準，剛戰在田草1800米出閘慢，然後卻隊上前狂放，自然必敗無疑，今次改用希威森回師一哩，負輕磅可吼。

第2場四班1000米，「精英至尊」於英國都是跑直路賽為主，似乎跑直路真的比轉彎路程好，只是1000米真的嫌短，因此經常追不切，而前仗跑此程起步被夾仍追至季軍，只不敵「天天同樂」，證明能力，現時狀態穩定，今場檔好兼同場有「輗多福」及「不可擋」兩匹快馬，步速有利，有權後發先至。

第8場三班1800米，亞洲律師會會長盃，「桃花開」來港前於外地賽績水準極高，插入三班絕不吃虧，前仗初出落敗後，剛戰再跑1600米已得亞軍，今回增程跑1800米更合腳法，可望取得在港首W。

同樣美麗鬥志堅

第10場三班1400米，「同樣美麗」夾硬挑戰打吡大賽落敗後，狀態其實無轉弱，況且近期證明無眼罩也可以跑得好，難得今次遇上一組不算強的對手，抽7檔問題不大，幕後想交代，鬥志必堅。