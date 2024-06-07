【進階選項】定數一哩啱腳法

季內成績長期低迷一直打逆境波的丁冠豪，早前「同得威」在新馬賽取得連捷，難得有這匹潛藏豐厚的佳駟在倉內，亦帶動近期成績有突破，「輝煌精英」、「大浪圖田」等都爭取到寶貴頭馬，周六丁廐只出「魯班精神」及「定數」兩匹，亦有機會替馬房贏夠雙位數字。

第9場「定數」公認是質素甚佳的質新馬，季內贏過四班條件賽，閹後小休復出負重跑四班14檔亦只敗於「陽光勇士」。之後連續兩場慢閘，上場慢完再騎兩步上前卻走三疊，轉彎掟大彎蝕盡腳程仍然持續撲前，以當時走勢結合血統，父系「神燈光照」本身贏日本安田紀念賽，子嗣「寶妮威勁」勇奪2400米澳紐橡樹，推算「定數」今場加程跑一哩必可應付。霍宏聲連仗搏失，今換上與練者合拍的班德禮，再抽14檔若出閘順利，可迫前切入跟在「艾莉奧」與「加州動員」之後，形勢並不太差，若因排檔換來分頭更抵玩。

巫偉傑剛周三起孖，後來居上成為練馬師王，今日第5場接手由丁廐轉入的「手錶之星」可以延續佳績。拍賣馬「千秋巨子」子嗣，季初上陣已露過一手，只不過馬兒脾氣大韁口未斂，連拖馬助手在沙圈亦要戴頭盔防備。轉去巫廐後繼續交予田泰安主理，賽前加頭罩兩課閘走勢吸引，埋門一課濕慢泥起步後留住順跟內欄，彎位畀兩步上前即有反應，既然陣上試過放頭上名，亦試過留後追近，今排3檔應該十分彈性，倘操足即勝，馬房日後大把靚錶，鬥志鮮明。