【三重彩地帶】上次假輸 今鋪「十」倍奉還

季尾賽事大利前置，今次兩場推介，馬膽也循這方向埋手。第8場三班1800米，亞洲律師會會長盃，「港林福將」近期兩勝谷草1800米均放返，表現游刃有餘，重返起家的田草，初試1800米一樣勝任，變化地更跑高半班。

「桃花開」熱身後再出入Q，名氣響亮自購馬告東尼也會盡快交代。4歲系列的參戰馬經回氣後，近期開始重返升軌，「久久為尊」正是同類分子。「敏捷神駒」守好位跑法或賺多少形勢，評分亦回落至上季勝時78分。「光明傳承」近期少數後上掄元的頭馬，值得尊重。

第10場三班1400米，「光年八十」季內頭7仗非贏即位，不是放頭就是跟前，上場起步笨拙放唔出兼走三疊，明顯是「假輸」，今次轉爭1400米，早段步速比1200米慢，換黃智弘減磅，搶頭決心呼之欲出。

「潮州精神」季中小休復出跑過兩場獲亞殿，水準保持之餘，體力亦佔優勢。「誠好運」前次135磅贏四班貨真價實，上場升班沿途居後際遇一般，敗有藉口，畀多次機會。「風繼續吹」輾轉回落至12月贏同程的63分，突然起用田泰安來意不善。「同樣美麗」打吡大敗後，近兩仗復見接近，季內三班6次上名具競爭力。■海東