【J臣研究所】誠好運三班有力贏

周中趁有時間，到國內同一班企業家交流吓香港賽馬，如有機會都希望佢哋成為香港馬主，而活動後另一朝早就到從化馬場參觀，今次都係筆者首度踏足，認真講真係驚為天人，首先因應兩地檢疫要求，甫進入大閘已有侏羅紀公園感覺，真係一隻蚊都難以飛入去，之後再由導遊帶領參觀各類設施。筆者到訪過唔少馬場，感覺上從化馬場嗰種不惜工本，只可用「奢華」兩字形容，不過都有一部分筆者難以理解，就係馬匹放草區域，以往香港馬匹因應各種原因需要休息放草，可能選擇不多，但從化馬場處於地大物博嘅大中華，馬匹放草嘅範圍相對嚟講好似太細，香港不時都有賽駒受傷或失去角逐興趣，卻又不適合在港療養而被迫退疫，一個合適而廣闊嘅放草場地，係相當必要的！

繼續跑黃昏賽，重心在第10場，「誠好運」血統上肯定以一哩左右最合，所以季內起初不斷跑1200米，筆者就算幾鍾意都要等等先，前仗增程1400米即贏也絕不感意外，而上仗升三班再跑1400米，撞正全日不利後上跑道，只要今次唔係有嚴重跑道偏差，相信憑磅輕檔利可征服三班。

「星運少爵」勝在演出準繩，但怕塞一塞又只得位置。「金佰令」上場表現同樣受礙於跑道偏差，可以追多鋪。「同樣美麗」已證明居三班不落下風，東廐季尾未交代馬一定拚盡。「潮州精神」評分已盡，但狀態未回落，也拖一票。