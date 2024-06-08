【耀眼精選】飛越星空試準砌

潘頓啱啱夜賽起孖，替佢打響頭炮嘅「包裝猛將」，筆者賽前預計響同場多匹惹火尤物分散注意力下，熱極都有5、6倍，殊不知最後獨贏3倍，P反而有成1.7倍咁好分，反映好多高手睇得好通，認為匹馬贏梗齋W唔使補P。今次潘頓嘅「舉步生風」試閘譽滿欄邊勢成焦點，值博率欠奉，博初出馬不妨諗諗尾場「飛越星空」。

「飛越星空」呢匹愛爾蘭PP，響當地初出一役仲係BB，直路好似飲醉酒擰晒頭片出片入，不停換腳亂晒龍，贏馬根本係監生吞。上手似乎睇得幾高，第2仗即跑G3，到第3仗降番低弦線跑定磅賽再次輕取對手。第4、5仗再挑戰G3，一場遇正快步速，加上強勁逆風大敗而回，頭4名中有3匹早段匿埋馬群後有遮擋位置，大半程拍住「飛越星空」身邊幫人破風嘅亞軍「紅寶驪珠」，之後響G1卓維利園錦標跑第2；另一場就全程畀三甲馬響前面成幅牆Block住，冇真正望空衝過。來港前最後一仗跑表列賽，末段走不利嘅內疊跑線，贏佢嘅「山野熊」再出響一級賽育馬者盃兩歲馬賽事跑第2名；亞軍「高喊助威」響今年4月晉身G3冠軍行列，有消息已高價易主，稍後來港服役。「飛越星空」練者賽前兩度安排試一哩閘練氣，部署顯心思，有20倍開外值得博。