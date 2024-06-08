【分秒在握】五升四　一樣可奪冠

五升四，從來都不容易克服，但有個情況可以特別看待，就係轉倉來投馬。每個馬房都會特別看重轉倉來投馬，因為連番取勝，自然可以將馬房招牌省得立立令以作招徠。「勇冠群英」季尾愈戰愈勇，可衝擊3連冠。

每個馬房都希望炮製出招牌馬，問題是馬匹能否有條件。「真感」今季轉投至黎昭昇馬房，季初在五班贏馬後，升上四班隨即入Q，緊接即贏馬；近期一點的，「蟲草之凰」在呂健威馬房贏完五班後，隨即轉投葉楚航旗下，相信睇好的人不算多，但升上四班後卻有本事在谷草勝完再勝。從以上例子可以看到，只要馬匹有條件，轉倉來投馬五升四又非完全「冇得打」。

來到今次，睇好在五班兩捷的「勇冠群英」能夠升班再下一城。捧場原因，很大機會是因為馬匹近兩次贏馬姿態及締速實在太吸引。此駒今季轉投賢廐後，表現一直平平，但近3仗交由楊明綸出爭田草1400米後，即有突破性的演出。前仗在田草1400米取勝，此駒在快步速跟前下，仍能力拒「喜愛善」的挑戰，而締速比同日四班「誠好運」快2線。

上仗加分加磅後，「勇冠群英」再面對「喜愛善」，本來負磅進一步拉遠，兩駒照計會跑得較接近，但「勇冠群英」守好位下，末段竟如入無人之境，愈走愈勁大炒對手3個半馬位而回。而且孭住135磅贏馬締速1分21秒6，比同日兩場四班更快8線及4線之多。今次升上四班只負123磅，你敢話佢唔夠爭？

■長風

第5場 10勇冠群英 11龍城強將

7快樂高球 1逐夢年代