【戰況R7】又係威哥單挑Pierre 今次追成1比1！

上周末伍廐「錶之銀河」大鬥呂廐「禪勝輝煌」，結果Pierre贏到，榜首位置力克主要對手，一來一回係計2w，不過到今日第7場二班田草1200米，威哥上演復仇記，麾下次熱門「合夥奔馳」同伍廐冷門「韋小寶」鬥足大半條直路，最終「合夥奔馳」潘頓拿捏到最好尺寸，啄贏安仔匹「韋小寶」，雖然賽後亞軍告冠軍有抗議，但賽果不變。威哥VS志仔近期單挑打成1比1平手，威哥頭馬數字亦追平伍鵬志61W了。

馬主劉軾瑄同方富源表示好高興愛駒可跟到進度，「合夥奔馳」喺跑馬地贏完4場之後，重返沙田再贏埋二班，練馬師部署得好之餘騎師發揮同樣出色。至於「合夥奔馳」係劉生喺1歲時已經買入，當時覺得隻馬啱眼緣，而佢喺香港成績咁好，運氣都佔重要一環，希望「合夥奔馳」可扶搖直上，繼續進步。

呂建威表示「合夥奔馳」轉跑田草需克服較長直路，加上要升班作賽，每次出賽都帶來驚喜，係一種意外收穫。「合夥奔馳」之前贏嘅對手實力普通，但此駒每次都有進步。威哥另指會安排此駒跑月尾谷草二班1200米。

第7場賽果：7-3-9-5

二重彩賽果：7-3(最後賠率27)